В Крыму и на Кубани собрали более 176 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

Спасатели и волонтеры собрали более 176 тыс. тонн грунта, загрязненного мазутом из двух танкеров, потерпевших крушение в Черном море, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Всего с начала работ собрано более 176 тыс. тонн загрязненного грунта. С береговой линии Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя вывезено на площадку временного хранения порядка 135 тыс. тонн, — сказали в ведомстве.

Специализированные организации проводят очистку собранного песка. В Краснодарском крае с помощью вибрационной установки очищено почти 10,5 тыс. тонн песка.

Ежедневно на наличие новых выбросов обследуется побережье Крыма и Кубани протяженностью почти 1 тыс. км. В этой работе задействованы 463 группы спасателей и волонтеров.