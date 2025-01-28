В Крыму и на Кубани собрали более 176 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

Всего с начала работ собрано более 176 тыс. тонн загрязненного грунта. С береговой линии Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя вывезено на площадку временного хранения порядка 135 тыс. тонн, — сказали в ведомстве.
Специализированные организации проводят очистку собранного песка. В Краснодарском крае с помощью вибрационной установки очищено почти 10,5 тыс. тонн песка.
Ежедневно на наличие новых выбросов обследуется побережье Крыма и Кубани протяженностью почти 1 тыс. км. В этой работе задействованы 463 группы спасателей и волонтеров.
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С тегами: ЧП в Крыму