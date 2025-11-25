Прямо сейчас:
В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости ОРВИ растёт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 25.11.2025

Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. Об этом по итогам минувшей недели сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 6735 человек <…> Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,4%, – говорится в сообщении.

В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что больше, чем неделей ранее, на 16,3 %, уточнили в ведомстве.

Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, отмечают специалисты.

Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Гудзь напомнила в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове продолжается вакцинальная кампания населения против гриппа. Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в передвижных пунктах вакцинации.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.

источник: РИА Новости Крым 

