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В Крыму и Севастополе из-за сальмонеллеза закрыли сеть кондитерских
иллюстрация: pikist.com

В Крыму и Севастополе из-за сальмонеллеза закрыли сеть кондитерских

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 18.10.2024

Сеть кондитерских «Сладкий лисенок», включающая около 50 точек в Севастополе и Крыму, прекратила работу после того, как у ее покупателей были зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Об этом сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Ленинский районный суд Севастополя 17 октября сообщил, что приостановил работу одной из кондитерских в городе на основании материалов о регистрации шести случаев сальмонеллеза.

На 30 дней решением суда [ограничена работа цеха]. У сети одна кондитерская [производственный цех], где именно готовят, а дальше развозят по точкам, — сказала Пеньковская, уточнив, что при этом сами пострадавшие пока не собираются подавать иски из-за своего отправления.

На горячей линии сети кондитерских покупателям отвечают, что все точки в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Ялте пока закрыты — они прекратили работу в четверг вечером «по техническим причинам». Когда магазины сети вновь откроются, пока неизвестно.

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Как передает корреспондент ТАСС, проверив несколько точек в Севастополе, они действительно не работают в пятницу. На дверях заведений сети размещены объявления, что магазины «Сладкий лисенок» временно приостановили свою работу и решают «все спорные технические моменты».

Согласно данным на сайте компании, в Севастополе насчитывается почти 40 магазинов сети, еще около 10 — в городах Крыма. Там продают кондитерские изделия, безалкогольные напитки и готовые блюда. Продукцию обеспечивает собственное производство площадью около 1 тыс. кв. м. Организация работает уже более шести лет.

источник: ТАСС

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