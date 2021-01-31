В Крыму и Севастополе на акцию протеста 31 января… никто не вышел

В Крыму и Севастополе, несмотря на призывы в соцсетях, на несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального никто не вышел: ни взрослые, ни подростки. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей .

Ситуацию прокомментировал писатель и политолог Сергей Юхин. Он напомнил, что в прошлый раз, 23 января, незначительное количество людей все же вышло на незаконное мероприятие в Крыму и Севастополе. Но когда они увидели, что на акции звучит антигосударственная риторика, сразу охладели к подобного рода протестам, поскольку и севастопольцы, и крымчане свой исторический выбор сделали в 2014 году, подчеркнул эксперт.

Люди помнят, что они были спасены от большой беды, которая нас всех ждала бы при Украине. Мы благодарны за это, поэтому и севастопольцы, и крымчане решили не поддерживать такие акции, — подчеркнул собеседник издания.

Также политолог отметил работу силовиков, которые предупредили о незаконности подобных акций и неизбежном наказании за нарушение законов.

Все это охладило пыл того небольшого количества людей, которые, возможно, и собирались что-то предпринять. Думаю, люди в будущем будут игнорировать подобные акции, но если и будет появляться какой-то актив, который захочет выйти на незаконные акции и вести себя провокационно, это вызовет обратную реакцию у севастопольцев. В таком случае они еще сильнее сплотятся вокруг команды президента, — констатировал Сергей Юхин.

Отметим, что в конце недели МВД по РК, минобразования Республики, руководство вузов предупредили молодых крыичан о том, что участие в несанкционированных мероприятиях влечёт за собой правовую ответственность в соответствии со статьями 13.15, 20.1, 20.2 КоАП РФ и статьей 212.1 УК РФ.

А в полиции еще и рассказали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены несколько Интернет-групп в социальных сетях с размещенными призывами к выходу на несогласованную с органами государственной власти акцию протеста. Личности авторов размещенных материалов были установлены. В результате мероприятий, организованных на всей территории полуострова, оперативниками были выявлены 9 молодых людей, причастных к размещению информации, подавляющая часть из которых – несовершеннолетние. Также установлены лица более старшего возраста, в отношении которых имеется информация о подстрекательстве подростков к размещению на своих Интернет-страницах противоправных призывов.

Действующим законодательством за правонарушения, связанные с экстремистской деятельностью, также предусмотрена уголовная ответственность: в соответствии со статьей 280 Уголовного Кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.