В Крыму и Севастополе понедельник объявлен выходным. Все из-за погоды

В Крыму из-за непогоды понедельник объявлен выходным.

В связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днем, — сообщил в своем Telegram-канале Глава РК Сергей Аксёнов.

Он не уточнил, кого именно касается такое решение.

В Севастополе распространили более подробную информацию.

Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соц.сферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб. Работодателям и ВУЗам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу, — везде будут работать дежурные группы. Мы рассчитываем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия утихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия. Возможны перебои в работе общественного транспорта. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, — написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Городе-Герое все понятно, а вот многие крымчане сейчас растеряны: кто завтра выходит на работу, кто не выходит, где именно, куда именно, как тарифицировать этот день и оформлять табели, что предпринимать «частникам»… Запись в соцсетях и официальный документ (указ) все-таки разные вещи.