Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму и Севастополе понедельник объявлен выходным. Все из-за погоды
актуально в республике
В у и Севастополе понедельник объявлен выходным. Все из-за погоды
Фото: pikist.com

В Крыму и Севастополе понедельник объявлен выходным. Все из-за погоды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:22 26.11.2023

В Крыму из-за непогоды понедельник объявлен выходным.

В связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днем, — сообщил в своем Telegram-канале Глава РК Сергей Аксёнов.

Он не уточнил, кого именно касается такое решение.

В Севастополе распространили более подробную информацию.

Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соц.сферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб. Работодателям и ВУЗам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу, — везде будут работать дежурные группы. Мы рассчитываем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия утихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия. Возможны перебои в работе общественного транспорта. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, — написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Городе-Герое все понятно, а вот многие крымчане сейчас растеряны: кто завтра выходит на работу, кто не выходит, где именно, куда именно, как тарифицировать этот день и оформлять табели, что предпринимать «частникам»… Запись в соцсетях и официальный документ (указ) все-таки разные вещи.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.