В Крыму и Севастополе — проблемы с топливом. Власти просят сохранять спокойствие

Как сказали «НиК» местные жители из поселка под Керчью, 95-го на заправках в свободной продаже нет. В мессенджерах обсуждают закупку по талонам, но где брать талоны — непонятно. На выезде из Керчи на заправке местной сети АЗС АИ-95+ и ДТ+ стоит 90,99 руб./л. Это премиальные виды топлива, они и без дефицита стоили дороже. Но теперь им нет альтернатив — топливо из стандартного сегмента на заправке просто отсутствует.