В Крыму и Севастополе — проблемы с топливом. Власти просят сохранять спокойствие

В Крым завезли 95-й бензин, но есть он не везде. И ограничения на продажу продолжают действовать — сообщает сетевое издание «Нефть и капитал«.
В Севастополе с утра 1 июня на большинстве АЗС ТЭС возобновится свободная продажа АИ-92, АИ-95 NP, дизеля, СУГа и дизеля — ДЗ NP. Однако ограничения на объем продажи (20 литров на одну машину) и запрет на продажу топлива в канистры все еще присутствуют, поскольку власти пытаются предотвратить ажиотажный спрос.
Ситуация в Крыму до сих пор сложная. 31 мая, по словам главы региона Сергея Аксёнова, была прекращена свободная реализация бензина марки АИ-95. Его начали отпускать исключительно для нужд коммунальщиков и социальных служб, а также по спецталонам для остальных категорий.
Для 92-го бензина тоже введены жёсткие рамки: не более 20 литров в одни руки, при этом заливать топливо в канистры категорически запрещено. На автозаправочных станциях, где, как уверяют власти, горючее ещё присутствует, очереди растянулись с ночи. За 24 часа цена 95-го взлетела на рубль — до 85 руб. за литр, тогда как 92-й стоит 77 руб.
Ситуация на местах вызывает тревогу
Как сказали «НиК» местные жители из поселка под Керчью, 95-го на заправках в свободной продаже нет. В мессенджерах обсуждают закупку по талонам, но где брать талоны — непонятно. На выезде из Керчи на заправке местной сети АЗС АИ-95+ и ДТ+ стоит 90,99 руб./л. Это премиальные виды топлива, они и без дефицита стоили дороже. Но теперь им нет альтернатив — топливо из стандартного сегмента на заправке просто отсутствует.
Таксист из числа местных рассказал, что топливо в Крым везут только через паромную переправу — не по Крымскому мосту. И такое положение дел существует довольно давно.
Руководство Крыма рекомендует сократить поездки
Региональное руководство всё настойчивее советует жителям сократить поездки по трассам: украинские дроны приступили к дистанционному минированию маршрута «Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Крым». Над автодорогой «Новороссия» в районе Бердянского округа дроны сбрасывают взрывное устройства.
Кроме того, в последние дни ударам подверглись Феодосийская нефтебаза, база «Южной нефтяной компании» в Краснодарском крае, нефтехранилище в Ростовской области, а также несколько АЗС на новых территориях.
«НиК» напоминает, что в Крыму начинается высокий курортный сезон, поэтому проблемы с топливом могут осложнить жизнь отдыхающим. В то же время проблемы с топливом на полуострове возникают практически каждый высокий сезон, вряд ли в этот раз они напугают отдыхающих.
В ДНР запасов топлива хватает
В то же время председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что в Республике запасы топлива находятся на устойчивом уровне. Власти перестроили маршруты доставки горючего на АЗС и усилили охрану бензовозов в связи с участившимися атаками вражеских дронов.
Топливо в наличии, запасы стабильны. Главная сложность сейчас — подвоз на заправки. Возросло число ударов БПЛА по автоцистернам, что серьёзно осложняет логистику, — отметил Чертков в своём воскресном обращении, распространённом пресс-службой.
источник: «Нефть и капитал«
С тегами: топливо в Крыму
