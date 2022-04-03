реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму и Севастополе простились с героями спецоперации на Украине

crimeapress_news



реклама в крыму


В Крыму и Севастополе простились с героями спецоперации на Украине

В Крыму и Севастополе простились с героями спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 03.04.2022

Накануне в Севастополе простились с Евгением Георгиевичем Петченко — гвардии сержантом, командиром отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Евгений Петченко родился в Брянке Луганской области.  Погиб при выполнении боевых задач, освобождая свою малую Родину от нацистов.

Соболезную родным и близким. Будем беречь память о наших героях, — отметил Михаил Развожаев.

В Крыму и Севастополе простились с героями спецоперации на Украине

Также накануне в соцсетях появилась запись из Джанкоя:

Коллектив Межрайонной ИФНС России N2 по Республике Крым выражает глубокие и искренние соболезнования Щербине Нине Васильевне в связи со смертью ее сына Константина — наводчика- оператора танкового взвода, который проходил военную службу в звании ефрейтора в танковой воинской части 12676. Щербина Константин Сергеевич, 02.08.1997 г.р., погиб в ходе проведения специальной операции на Украине. Понимаем, что невозможно унять словами боль утраты. Низкий поклон матери Героя, воспитавшей настоящего мужчину, воина, готового встать на защиту слабых и идти до конца, выполняя свой воинский долг. Светлая и вечная память!

В Крыму и Севастополе простились с героями спецоперации на Украине

Узнайте больше:  Минобороны РФ – о славных наследниках Победы

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.