В Крыму и Севастополе простились с героями спецоперации на Украине

Накануне в Севастополе простились с Евгением Георгиевичем Петченко — гвардии сержантом, командиром отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Евгений Петченко родился в Брянке Луганской области. Погиб при выполнении боевых задач, освобождая свою малую Родину от нацистов.

Соболезную родным и близким. Будем беречь память о наших героях, — отметил Михаил Развожаев.

Также накануне в соцсетях появилась запись из Джанкоя:

Коллектив Межрайонной ИФНС России N2 по Республике Крым выражает глубокие и искренние соболезнования Щербине Нине Васильевне в связи со смертью ее сына Константина — наводчика- оператора танкового взвода, который проходил военную службу в звании ефрейтора в танковой воинской части 12676. Щербина Константин Сергеевич, 02.08.1997 г.р., погиб в ходе проведения специальной операции на Украине. Понимаем, что невозможно унять словами боль утраты. Низкий поклон матери Героя, воспитавшей настоящего мужчину, воина, готового встать на защиту слабых и идти до конца, выполняя свой воинский долг. Светлая и вечная память!

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