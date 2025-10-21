В Крыму и Севастополе снижается уровень заболеваемости ОРВИ

В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Заболеваемость в Крыму

На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 8817 человек. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 10,3%, – сообщили в ведомстве.

В Севастополе за неделю – 2644 заболевших ОРВИ и это ниже уровня предыдущей недели на 12,6 %.

Отмечается, что чаще всего в Крыму и Севастополе отмечаются случаи заболевания респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 46 человек в Крыму и 58 в Севастополе.