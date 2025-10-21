Прямо сейчас:
Новости Республики
В Крыму и Севастополе снижается уровень заболеваемости ОРВИ
фото: © РИА Новости . Александр Кондратюк

В Крыму и Севастополе снижается уровень заболеваемости ОРВИ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:28 21.10.2025

В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Заболеваемость в Крыму

На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 8817 человек. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 10,3%, – сообщили в ведомстве.

В Севастополе за неделю – 2644 заболевших ОРВИ и это ниже уровня предыдущей недели на 12,6 %.

Отмечается, что чаще всего в Крыму и Севастополе отмечаются случаи заболевания респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 46 человек в Крыму и 58 в Севастополе.

В двух субъектах прививки против гриппа получили 680 550 человек, в том числе 200 084 ребенка.

Ситуация в России

А в целом по стране число новых случаев растет. По данным Роспотребнадзора, еженедельно регистрируется порядка 700 тысяч заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом. При этом выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для текущего эпидсезона.

По сравнению с прошлым сезоном в вакцине, применяемой сегодня, изменен штаммовый состав, в том числе заменен штамм вируса гриппа A(H3N2). Поэтому в текущем сезоне следует своевременно привиться актуальной вакциной, которая позволит сформировать эффективный иммунный ответ», — настаивают в ведомстве.

На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито уже более 41, 8 млн граждан — это 28,3% населения страны.

С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

