В Крыму и Севастополе теперь есть представительство Информационного центра СК России
В Крыму и Севастополе теперь есть представительство Информационного центра СК России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 11.08.2025

В Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю создано представительство Информационного центра ведомства, на должность инспектора назначен полковник юстиции Сергей Франчук. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Информационный центр СК является специализированным подразделением, в котором с применением передовых цифровых инструментов и интернет-технологий осуществляется работа с обращениями граждан. В целях повышения открытости и доступности ведомства филиалы Информационного центра создаются в региональных следственных управлениях.

Для организации взаимодействия с общественностью по электронным каналам связи в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю также создан Информационный центр, где на должность инспектора назначен полковник юстиции Сергей Франчук, — говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, Франчук имеет опыт в организации всесторонней помощи гражданам во взаимодействии с различными подразделениями ведомства и иных правоохранительных органов.

Таким образом, крымчане и севастопольцы имеют возможность быстро и эффективно получать необходимую информацию, задавать вопросы, направлять обращения в СК через удобные электронные ресурсы и получить актуальную информацию о деятельности Главного следственного управления. Также жители полуострова в режиме онлайн могут получить необходимую помощь, юридическую консультацию и рассчитывать на оперативное реагирование с четкой обратной связью.

Взаимодействие с жителями двух регионов осуществляется через официальную страницу Информационного центра в социальной сети «ВКонтакте», а также через персональную страницу инспектора в ВК.

источник: РИА Новости Крым 

