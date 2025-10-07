Прямо сейчас:
В Крыму и Севастополе за неделю зарегистрировали более 13 тысяч случаев ОРВИ
фото: © РИА Новости . Александр Кондратюк

В Крыму и Севастополе за неделю зарегистрировали более 13 тысяч случаев ОРВИ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 07.10.2025

С 29 сентября по 5 октября в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели в общей сложности 13 002 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Крыму за отчетный период зарегистрировано 9697 случаев ОРВИ. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 4,3%. В Севастополе заболели 3305 человек, показатель ниже эпидемического порога на 13,6%.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, – уточняют в Роспотребнадзоре.

Кроме того, на отчетной неделе в республике зарегистрировано 74 случая COVID-19, в Севастополе – 111 случаев.

В настоящее время в регионе продолжается вакцинация против гриппа. На 40-й неделе привито 493 812 человек, включая 134 810 детей. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа.

Острые респираторные вирусные инфекции особенно грипп, опасны прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов, – напомнили в ведомстве.

источник: РИА Новости Крыма

