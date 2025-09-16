Прямо сейчас:
В Крыму и Севастополе заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на треть
В Крыму и Севастополе заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на треть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 16.09.2025

В Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями из-за начала учебного года, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.

За последнюю отчетную неделю в Крыму заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но на 27 % ниже эпидемического порога.

В Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ — 36,8 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 34,2 %. Лабораторный мониторинг показывает, что инфекции вызваны респираторными вирусами негриппозной природы.

На отчетной неделе COVID-19 выявлен у 97 жителей Крыма и у 98 жителей Севастополя.

Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью, – напоминают в ведомстве.

В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров. По данным Роспотребнадзора, уже иммунизированы 149 708 человек, в том числе 29 799 детей. Все медицинские организации обеспечены необходимым количеством вакцины.

источник: РИА Новости Крым 

