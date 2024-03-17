В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах Президента России  

Ни фейки, ни зеленка, ни «полуденный протест», ни вбросы в украинских и оппозиционных пабликах, ни даже ракетные, воздушные удары по российским регионам НИКОИМ ОБРАЗОМ не сказались на процедуре голосования на выборах Президента России. Избиркомы, наблюдатели, СМИ и даже откровенные недруги констатируют: явка была высокой. В ЦИК говорят о почти 74% очной явки (без учета ДЭГ).

Более точные результаты по явке и первые данные по процентам кандидатов на пост Главы государства – завтра с утра. Предварительно, в Крыму проголосовало порядка 82% избирателей, в Севастополе – около 80%.

Отличный результат дала система дистанционного электронного голосования. Кто-то в пятницу жаловался на «подвисание» Госуслуг, но судя по тому, что почти 120 тысяч крымчан с помощью этих самых Госуслуг и сайта онлайн-голосования таки проголосовали (а это порядка 91% от общего числа зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования) – система себя опрадывает. Данные приводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Всего на платформе зарегистрировались 131 508 крымчан. Дистанционное электронное голосование применяется на выборах разных уровней с 2020 года, но на президентских – впервые.