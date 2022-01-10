В Крыму и в новогодние дни пункты вакцинации были востребованы

Более 9 тысяч человек обратились на пункты вакцинации в период новогодних выходных дней.

В период с 1 по 9 января 2022 года прошли вакцинацию первым компонентом 1 697 человек, вторым – 4 682. Для прохождения ревакцинации в прививочные пункты обратились 2996 человек, — цитирует пресс-служба врио министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского. — Всего на сегодняшний день вакцинировано первым компонентом и полностью 912 110 человек, вакцинировано полностью – 849 329 человек. Ревакцинировано 159 791 человек.

Лидирует по прививочной кампании город Симферополь, а также Ялта, Евпатория, Алушта, Армянск, Белогорск и Черноморский, Красногвардейский, Советский районы.

Также, врио министра сообщил, что по состоянию на текущую дату коечный фонд для стационарного лечения больных с новой коронавирусной инфекцией сокращен до 1 818 коек. На амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 1 368 человек, на стационарном – 1 612 пациентов. Из продолжающих лечение 184 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.