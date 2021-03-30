В Крыму идет ремонт автомобильных дорог «Ялта – Севастополь – Симеиз» и «Ливадия – Симеиз»

По информации министерства транспорта РК, в Крыму продолжается ремонт автомобильных дорог «Ялта – Севастополь – Симеиз» и «Ливадия – Симеиз». Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас специалисты приступили к демонтажу бортового камня и фрезерованию старого покрытия.

В ходе выполнения работ по ремонту подрядчик выполнит работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, укрепит обочины, восстановит площадки под автобусные остановки. После завершения работ по ремонту будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки, — отметил министр транспорта РК Евгений Исаков.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в Крыму реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. В прошлом году в рамках этого проекта был выполнен ремонт 203, 192км дорог.