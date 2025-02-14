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В Крыму идут кулибинские разработки «буржуек» для фронта
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

В Крыму идут кулибинские разработки «буржуек» для фронта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:06 14.02.2025

С первого года СВО неравнодушные крымчане не только закупали, но и сами разрабатывали разнообразные буржуйки, чтобы обеспечить тепло бойцам на фронте в рамках гуманитарной миссии Народного фронта. Этот запал народного мастерства продолжается все 3 года.

Сегодня Народный фронт передал очередную партию гуманитарной помощи крымским бойцам ВДВ на фронт. Среди прочих нужных вещей – самодельная усиленная буржуйка от мастера Евгения. Он сам собирает багги для фронта, сам дорабатывает обычные авто и везде готов применить свои навыки мастера на все руки.

Чтобы наши ребята не мерзли, что им было тепло в эти холода. Печка универсальная работает на отработанном моторном масле, на солярке, на дизтопливе, на печном топливе. Очень экономично и очень производительность у нее хорошая, тепловая. Можно подключить к системе отопления. Можно целый дом отапливать или какое-нибудь помещение большое, — записал для ребят обращение и инструкцию мастер из Крыма.

Бойцы поблагодарили за весь гуманитарный груз и особо – за кулибинские усилия сделать их быт лучше.

Огромное спасибо Евгению, очень приятно, спасибо всем крымчанам, кто действительно вкладывает и силы и душу, чтобы сделать что-то полезное для нас, — отметил крымский десантник «Скала».

Буржуйки остаются важной часть гуманитарных грузов на фронт из Крыма, при этом, каждый мастер старается внести свои идеи, которые позволят еще улучшить функции обогрева в сложных для этого местах.

Буржуйки крымчане разрабатывают и передают самых разных видов. Усиленные с акцентом на обогрев большой зоны, как это сделал Евгений, с дополнительными возможностями для нагрева и даже готовки еды, адаптированные для сушки одежды. Наш народ очень талантливый и важно, что эти таланты люди направляют на благо нашим защитникам, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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