В Крыму идёт голосование в конкурсе «Народный участковый — 2025»

Отдать свой голос за Эрвина Талубова может каждый житель Республики Крым. Голосование проводится с 1 по 10 ноября. Призываем всех принять активное участие в голосовании и поддержать нашего земляка! Важен каждый голос! — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

