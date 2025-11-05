Прямо сейчас:
В Крыму идёт голосование в конкурсе "Народный участковый - 2025"
иллюстрация: пресс-служба МВД России в Крыму

В Крыму идёт голосование в конкурсе «Народный участковый — 2025»

05.11.2025

Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», организованный МВД России при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда».

Республику Крым представляет старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Евпатории, старший лейтенант полиции, Эрвин Талубов.

Отдать свой голос за Эрвина Талубова может каждый житель Республики Крым. Голосование проводится с 1 по 10 ноября. Призываем всех принять активное участие в голосовании и поддержать нашего земляка! Важен каждый голос! — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Голосовать здесь — https://www.kp.ru/media/1019449/?participant=69047a9092bb0c0008fdbd9e.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
