В Крыму идёт голосование в конкурсе «Народный участковый — 2025»

Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», организованный МВД России при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда».
Республику Крым представляет старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Евпатории, старший лейтенант полиции, Эрвин Талубов.
Отдать свой голос за Эрвина Талубова может каждый житель Республики Крым. Голосование проводится с 1 по 10 ноября. Призываем всех принять активное участие в голосовании и поддержать нашего земляка! Важен каждый голос! — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Голосовать здесь — https://www.kp.ru/media/1019449/?participant=69047a9092bb0c0008fdbd9e.
