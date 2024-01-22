В Крыму идёт подготовка руководителей студенческих трудовых отрядов

С 20 по 21 января на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского прошла Региональная школа подготовки командных составов студенческих отрядов Республики Крым. Её участниками стали более 50 командиров, комиссаров и мастеров студенческих отрядов ведущих вузов Крыма.

Школа комсоставов студотрядов – это эффективная база подготовки руководителей линейных студенческих отрядов для работы на трудовых объектах, повышения их профессиональных компетенций и лидерских качеств, обсуждения всех проблемных ситуаций в работе и перспектив развития студотрядов Республики Крым в 2024 году. Школа пройдет в три этапа вводная часть, выездной инструктив, а также после прохождения школы будет защита проектных работ, направленных на развитие отрядов.

На протяжении двух дней командиры, комиссары и мастера проработали цели и задачи на год, закрепили знания о работе с документацией, разобрали конфликтные ситуации и особенности всех трудовых проектов.

После прохождения образовательного курса участниками было пройдено итоговое тестирование. Прошедшим аттестацию были вручены сертификаты об успешном прохождении Региональной школы командных составов студенческих отрядов Республики Крым.

В Крыму готовят руководителей студенческих трудовых отрядов. Региональная школа студенческих отрядов Республики Крым играет важную роль в формировании командного потенциала. Это не только возможность для новичков, но и для опытных бойцов улучшить свои лидерские качества. Мы уделяли особое внимание стратегии развития студенческих отрядов, и команды готовы к продуктивной работе на благо региона. Выражаю благодарность организаторам за насыщенные выходные, – рассказал руководитель студенческих отрядов Республики Крым Владимир Кайданский.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»