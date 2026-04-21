В Крыму идёт приём заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

В Крыму стартовал приём заявок на участие в новом потоке программы «Мама-предприниматель». Лучшие проекты, представленные на конкурс, получат гранты на развитие бизнеса в размере от 250 тысяч до 1 млн рублей, сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
В прошлом году по итогам участия в федеральной грантовой программе Татьяна Чумакова получила 150 тысяч рублей на развитие швейной мастерской. Подобные результаты подтверждают эффективность программы как инструмента поддержки женского предпринимательства. Для многих участниц это не только путь к получению финансовой помощи бизнесу, но и доступ к обучению, экспертному сопровождению и новым возможностям для роста собственного дела, – отметила Ирина Кивико.
Программа «Мама-предприниматель» предназначена для женщин, воспитывающих детей или находящихся в декретном отпуске, которые уже ведут бизнес или только планируют его запуск. Участницам помогут доработать бизнес-идею, получить базовые знания по ведению дела, найти профессиональную поддержку и повысить шансы на привлечение стартового капитала.
Главное условие участия – наличие перспективной бизнес-идеи. В 2026 году условия стали более гибкими: подать заявку смогут не только начинающие предпринимательницы, но и мамы, чей бизнес к концу года работает не более трёх лет. Ранее этот срок был ограничен одним годом.
Участие в программе бесплатное. Подать заявку, а также подробнее узнать об этапах конкурса можно на сайте мамапредприниматель.рф. Проект реализуется при поддержке Союза женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК
С тегами: бизнес в Крыму
