Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму идёт приём заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
Новости Республики
В Крыму идёт приём заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:59 21.04.2026

В Крыму стартовал приём заявок на участие в новом потоке программы «Мама-предприниматель». Лучшие проекты, представленные на конкурс, получат гранты на развитие бизнеса в размере от 250 тысяч до 1 млн рублей, сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В прошлом году по итогам участия в федеральной грантовой программе Татьяна Чумакова получила 150 тысяч рублей на развитие швейной мастерской. Подобные результаты подтверждают эффективность программы как инструмента поддержки женского предпринимательства. Для многих участниц это не только путь к получению финансовой помощи бизнесу, но и доступ к обучению, экспертному сопровождению и новым возможностям для роста собственного дела, – отметила Ирина Кивико.

Программа «Мама-предприниматель» предназначена для женщин, воспитывающих детей или находящихся в декретном отпуске, которые уже ведут бизнес или только планируют его запуск. Участницам помогут доработать бизнес-идею, получить базовые знания по ведению дела, найти профессиональную поддержку и повысить шансы на привлечение стартового капитала.

Главное условие участия – наличие перспективной бизнес-идеи. В 2026 году условия стали более гибкими: подать заявку смогут не только начинающие предпринимательницы, но и мамы, чей бизнес к концу года работает не более трёх лет. Ранее этот срок был ограничен одним годом.

Участие в программе бесплатное. Подать заявку, а также подробнее узнать об этапах конкурса можно на сайте мамапредприниматель.рф. Проект реализуется при поддержке Союза женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.