В Крыму идёт вакцинация против гриппа
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:55 26.09.2025

В Республике Крым продолжается иммунизация против гриппа. На сегодняшний день иммунизацию прошли 290 018 человек — 213 086 взрослых и 76 932 детей. Напомним, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не мене 62% населения.

Пройти иммунизацию можно в любой ближайшей медицинской организации (поликлинике, врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерском пункте), независимо от прикрепления. В Симферополе вакцинация даже доступна в крупных торговых центрах – «Меганом» и «Южная галерея».

Кроме того, в каждой поликлинике работают мобильные бригады медицинских работников, которые выезжают в организованные коллективы для проведения вакцинации на месте работы или обучения, что делает процесс максимально удобным для жителей. Чтобы согласовать приезд медработников, следует обращаться к руководству медорганизации.

Для вакцинации взрослых используются препараты «Совигрипп» и «Флю-М», для иммунизации беременных женщин и детей — «Ультрикс квадри».

Вакцинироваться рекомендуется всем гражданам, не имеющим противопоказаний (аллергия на куриный белок или один из компонентов препарата, возраст до шести месяцев, заболевание острой инфекцией, обострение хронических болезней). Особенно важно защитить своё здоровье гражданам старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременным женщинам (2-3 триместр), детям, студентам, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и др. Иммунизация позволит снизить к минимуму риск развития осложнений гриппа в случае заражения.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 3

