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В Крыму играли в "Чистые Игры"
фото: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

В Крыму играли в «Чистые Игры»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:36 07.10.2024

Уже седьмой год в Крыму проводятся «Чистые Игры» – командные соревнования по сбору и сортировке отходов в формате фестиваля с ведущим, музыкой и пикником. В рамках эко-соревнований более ста участников очистили от бытового мусора территорию, прилегающую к Храму Архангела Михаила в Алупке.

Результатом Чистых Игр является не только очистка территорий, но и максимальное вовлечение населения в эко-просвещение, а также формирование экологического сознания среди молодежи и жителей региона. Праздник собрал людей разных возрастов, объединив их вокруг общей цели – заботы о чистоте окружающей среды.

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За десять лет существования проекта в эко-квестах под брендом «Чистые Игры» приняло участие почти 200 000 человек, собравших более 4 400 тонн мусора. Проведено свыше 2 800 игр в 697 городах 38 стран на трех континентах.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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