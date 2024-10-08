В Крыму иммунизацию против гриппа прошли более 400 тысяч человек. И взрослых, и детей

На текущий момент против вируса гриппа вакцинировано 285 999 взрослых и 122 238 детей, в том числе 5 407 детей в возрасте от полугода до трёх лет получили первую дозу вакцины от гриппа, — цитирует пресс-служба заместителя министра.

Напомним, что для создания коллективного иммунитета против гриппа в 2024 году в Республике Крым необходимо вакцинировать не менее 62% населения – это 1 140 247 человек, из них 295 540 детей.

Для иммунизации населения в регионе используются препараты отечественного производства: для вакцинации взрослых — «Совигрипп», «Флю-м», «Гриппол квадривалент»; для вакцинации беременных женщин и детей — «Ультрикс квадри», «Совигрипп для детей».

Пройти иммунизацию можно в любой ближайшей медицинской организации, в том числе, без предварительной записи. Организованные коллективы могут пригласить к себе выездную бригаду медицинских работников, чтобы без отрыва от производства сделать прививку.

Вакцинироваться от гриппа нужно для того, чтобы избежать возможных осложнений вируса в случае заражения. Осложнения заболевания могут возникнуть как у детей, так и у взрослых любого возраста. Это, прежде всего, пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит, осложнения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. Иммунизация позволяет предотвратить выраженную интоксикацию и долгое восстановление после болезни.

Для формирования иммунитета сделать прививку нужно именно сейчас – до начала холодов и сезонного роста ОРВИ и гриппа.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК