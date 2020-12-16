В Крыму инспекторы ДПС предотвратили распространение крупной партии синтетических наркотиков

В Крыму инспекторы ДПС задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков. Благодаря бдительности полицейских предотвращено распространение крупной партии синтетических наркотиков на территории полуострова

Во время несения службы инспекторами ДПС был остановлен автомобиль. Сотрудники полиции обратили внимание на наличие у водителя явных визуальных признаков опьянения. При этом мужчина наотрез отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В связи с чем, впоследствии был привлечен к административной ответственности, — сообщили подробности в пресс-службе МВД по РК.

Подозрения сотрудников полиции подтвердились тут же, на месте. При личном досмотре у молодого человека в кармане куртки сотрудники Отдельной роты ДПС обнаружили несколько весьма характерных полимерных свертков. На вопрос, что внутри свертков, парень ответил – «мефедрон». В заднем кармане брюк у гражданина лежал пакетик с порошкообразным веществом коричневого цвета. По словам задержанного, это был героин. На место автоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Позднее в ходе осмотра в машине и в сумке у молодого человека полицейские нашли и другие подозрительные цветные шарики с порошкообразным веществом внутри. На каждом таком шарике был указан вес в граммах. Всего сотрудники полиции изъяли 94 маркированных свертка общей массой около 200 граммов. Согласно действующему законодательству, это является крупным весом.

Такое же количество синтетического наркотика было обнаружено по месту жительства молодого человека. По словам задержанного, изъятое является мефедроном.

Молодой человек рассказал, что наркотики он нашел в виде закладки. Планировал распространять расфасованное порошкообразное вещество таким же способом для того, чтобы подзаработать. О том, что зарабатывать он собирается на жизнях и здоровье людей, он даже не подумал.

В настоящее время часть изъятого направлена в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Крым на исследование. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 – ч.3 ст.30 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Уголовное наказание, которое может последовать за такое преступление –лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. В настоящее время уголовное дело расследуется в установленном порядке. Остальные изъятые вещества проходят экспертную проверку, — рассказали в полиции.

Стоит отметить, что средняя доза синтетического наркотика для наркомана – одна десятая грамма. В одном грамме мефедрона или героина содержится десять доз, а в десяти – сто. И так — по нарастающей. Если экспертиза подтвердит, что весь изъятый порошок – наркотическое средство мефедрон, то можно утверждать, что сотрудники полиции спасли тысячи крымчан от ядовитой смеси.

Фото: МВД по РК.