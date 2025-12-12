В Крыму Институт археологии собрал доказательства невиновности археолога Александра Бутягина

Александр Михайлович работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Крыма. Мы собрали все документы, весь фактический материал, в том числе разрешения на раскопки в Крыму, выданные украинской стороной, и передадим их в Эрмитаж.

По словам Вадима Майко, в архиве Института археологии Национальной академии наук Украины в Киеве есть все отчеты о проведенных раскопках, в которых имеются справки о всех полученных в ходе работ материалах.