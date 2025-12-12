Прямо сейчас:
В Крыму Институт археологии собрал доказательства невиновности археолога Александра Бутягина
фото: © РИА Новости Крым

В Крыму Институт археологии собрал доказательства невиновности археолога Александра Бутягина

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 12.12.2025

В четверг стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Бутягина. Украина планирует направить Польше запрос о его экстрадиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты интересов Александра Бутягина.

Директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко в свою очередь заявил, что  задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин невиновен, доказательства в его защиту собраны:

Александр Михайлович работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Крыма. Мы собрали все документы, весь фактический материал, в том числе разрешения на раскопки в Крыму, выданные украинской стороной, и передадим их в Эрмитаж.

По словам Вадима Майко, в архиве Института археологии Национальной академии наук Украины в Киеве есть все отчеты о проведенных раскопках, в которых имеются справки о всех полученных в ходе работ материалах.

В Крыму за счёт дополнительных средств планируют отремонтировать и построить объекты инфраструктуры

Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 18

С тегами:

