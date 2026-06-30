В Крыму инвестсовет согласовал четыре новых проекта на сумму свыше 6,1 млрд рублей

Состоялось очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата на территории Республики Крым. Под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико участники рассмотрели и согласовали четыре новых инвестиционных проекта. Общий заявленный объём капиталовложений превысил 6,1 млрд рублей.
Сегодня мы согласовали четыре проекта на общую сумму свыше 6,1 млрд рублей. Одобренные проекты охватывают жилищное строительство, туристическую инфраструктуру, промышленность и логистику. Каждый проект мы будем сопровождать на всех этапах реализации, чтобы инвесторы видели: в Крыму работают чётко, прозрачно и с пониманием их задач, — отметила Ирина Кивико.
Так, в Симферопольском районе планируется строительство многоквартирного жилого комплекса переменной этажности на территории Перовского сельского совета. Проект включает три жилых дома, коммерческие помещения, паркинг, а также объекты благоустройства и озеленения. Объём инвестиций составит 1,98 млрд рублей.
В Евпатории, в посёлке Заозёрное, появится современный апарт-отель. Комплекс включит в себя апартаменты, гостиничную инфраструктуру под управлением профессионального отельного оператора и благоустроенную прилегающую территорию. Инвестиции в этот проект составят 3,85 млрд рублей.
Сразу три проекта направлены на развитие промышленной и логистической инфраструктуры. В Белогорске будет построен новый асфальтобетонный завод с производственной мощностью 240 тонн в час, что позволит своевременно закрывать потребность региона в асфальтобетонной смеси для ремонта автомобильных дорог. Объём инвестиций – 190 млн рублей.
Кроме того, одобрено строительство одноэтажного складского комплекса в Симферополе с объёмом инвестиций 100 млн рублей.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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