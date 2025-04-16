В Крыму IT-специалисты лидируют по «зарплатной удовлетворённости»

В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

Среди программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой — 39%.

Каждый третий инженер-проектировщик (33%) сообщил об удовлетворенности своим доходом.

На третьем месте — представители среднего и высшего менеджмента (3 из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов довольны своими доходами).

В топ-5 профессий, представители которых наиболее удовлетворены заработком, также вошли медицинские работники (30%) и квалифицированные рабочие (29%).

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе (только 7%). Удовлетворен своим заработком только каждый десятый секретарь и офис-менеджер, а также каждый девятый менеджер по работе с клиентами.

Время проведения: 14 марта — 8 апреля 2025 года

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