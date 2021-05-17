В Крыму из оборота изъяли несколько сотен средне-разовых доз наркотиков

Сотрудники полиции в течение трех дней – в пятницу, субботу и воскресенье – в Крыму раскрыли 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

За три дня изъято более 900 средне-разовых доз наркотиков. Благодаря усилиям стражей порядка эти запрещенные вещества уже никогда не попадут во дворы и на улицы. Изъятия производились в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории Феодосии и Джанкое. Значительную долю изъятого составляют синтетические наркотики – высокотоксичные вещества, зависимость от которых наступает уже после первых проб.

Помимо деятельности, связанной с разоблачением наркосбытчиков, отмечают в ведомстве, сотрудники крымской полиции ориентированы на многопрофильную работу по профилактике наркомании. Речь идет в том числе о выявлении зависимых, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Стражи правопорядка стремятся убедить их пройти курс избавления от болезненного пристрастия.