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Полиция Феодосии устанавливает личности подозреваемых в мошенничестве

В Крыму из оборота изъяли несколько сотен средне-разовых доз наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:53 17.05.2021

Сотрудники полиции в течение трех дней – в пятницу, субботу и воскресенье – в Крыму раскрыли 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

За три дня изъято более 900 средне-разовых доз наркотиков. Благодаря усилиям стражей порядка эти запрещенные вещества уже никогда не попадут во дворы и на улицы. Изъятия производились в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории Феодосии и Джанкое. Значительную долю изъятого составляют синтетические наркотики – высокотоксичные вещества, зависимость от которых наступает уже после первых проб.

Помимо деятельности, связанной с разоблачением наркосбытчиков, отмечают в ведомстве, сотрудники крымской полиции ориентированы на многопрофильную работу по профилактике наркомании. Речь идет в том числе о выявлении зависимых, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Стражи правопорядка стремятся убедить их пройти курс избавления от болезненного пристрастия.

Общеизвестно, что каждый наркозависимый рано или поздно вовлекается в противоправную деятельность, в поиске денег он начнет воровать, грабить и совершать иные корыстные преступления. Именно поэтому правоохранители и их коллеги из различных профильных служб заинтересованы создать условия для того, чтобы больной наркоманией человек прошел соответствующее лечение и реабилитацию, а после оказания ему помощи вернулся в общество здоровым человеком. МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления. Своим звонком вы можете спасти множество жизней! — подчеркивают правоохранители.

В Крыму из оборота изъяли несколько сотен средне-разовых доз наркотиков

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