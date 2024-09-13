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В Крыму из-за аномальной жары - повышенный падёж молодняка кур
фото: pikist.com

В Крыму из-за аномальной жары — повышенный падёж молодняка кур

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:16 13.09.2024

Ученые отметили усиление падежа молодняка сельскохозяйственных животных улетом из-за периодов аномальной жары в Республике Крым, сообщил ТАСС глава Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) Владимир Паштецкий.

Аномальная жара — основная особенность 2024 года. По данным института, ситуация осложнилась тем, что в течение всего весеннего периода отсутствовали продуктивные осадки. В третьей декаде августа фиксировалось опасное явление — атмосферная засуха. Паштецкий рассказал, что в связи с глобальным потеплением одной из актуальных проблем на сегодняшний день также становится гипертермия сельскохозяйственных животных и птицы.

Перегревание сопровождается снижением потребления кормов и соответственно, продуктивности, репродуктивных функций, расстройствами нервной деятельности и повышением смертности молодняка. Птица и кролики находятся в клетках в условиях, созданных оптимально для их содержания. Стандартный падеж бройлеров мясных кроссов 5-6%. Увеличение падежа при жаре на 5 — 10% увеличивает нормативные данные с 5-6% до 6-7%, — рассказал Паштецкий.

Он отметил, что в условиях 2024 года у овец отмечено нежелание находиться на солнце в жаркий период. Моцион, как правило, более охотно проходил в утренние и вечерние часы, отмечался повышенный расход питьевой воды. Заводчики овец применяли раннюю стрижку в апреле, что облегчило животным перенос ранней жары, которая установилась уже в июне.

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источник: ТАСС

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