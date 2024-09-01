Около 40 домов и хозяйственных построек пострадали в селе Холмовке Бахчисарайского района в Крыму из-за сильного ветра, в селе частично нет газа, пострадавших среди людей нет. Об этом

Я сейчас сама нахожусь в Холмовке. Вчера вечером здесь прошел кратковременный сильный ливень вместе с сильными порывами ветра. Пострадали около 40 домов и хозпостроек, серьезные повреждения кровли на шести домах. Пострадавших среди людей нет.

По ее словам, из-за порывов ветра упавшее дерево повредило газопровод и газа пока нет на двух улицах, восстановление ожидается в понедельник. Восстановлено электроснабжение в селе в домах и уличное освещение, много упавших веток. Власти села и района осуществляют подворовой обход для выявления повреждений и определения помощи.

источник: ТАСС