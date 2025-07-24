В Крыму из-за жары — штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности объявлено в Крыму на период с 25 по 28 июля, сообщает Главное управление МЧС России по республике.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 – 28 июля в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили о действии в Крым особого противопожарного режима, который действует в регионе с 1 мая. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Нарушители правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
источник: РИА Новости Крым
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