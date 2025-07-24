Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму из-за жары — штормовое предупреждение
Новости Республики
В Крыму из-за жары - штормовое предупреждение
фото: © МЧС России

В Крыму из-за жары — штормовое предупреждение

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:00 24.07.2025

Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности объявлено в Крыму на период с 25 по 28 июля, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 – 28 июля в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о действии в Крым особого противопожарного режима, который действует в регионе с 1 мая. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Узнайте больше:  В Госдуме призывают строить малоэтажные дома вместо "человейников"

Нарушители правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x