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В Крыму изменится размер взноса на капремонт общего имущества в МКД

В Крыму изменится размер взноса на капремонт общего имущества в МКД

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 14.10.2024

В Республике Крым изменится размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2024 № 578 минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в 2025 году составит 10 руб. за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения.

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Ознакомиться с принятым постановлением  можно на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта: https://kaprem82.ru.

Напоминаем, что основным источником финансирования работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах являются средства фонда капитального ремонта, который формируется из уплачиваемых собственниками ежемесячных взносов.

Фото из открытых источников

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК

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