В Крыму изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков

В ходе отработки оперативной информации полицейские совместно с коллегами из Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым остановили на объездной автодороге Симферополя автомобиль иностранного производства под управлением подозреваемого. При осмотре транспортного средства в нише бардачка были обнаружены и изъяты 7 полимерных пакетов, внутри которых находилось 340 свёртков с кристаллическим веществом коричневого цвета. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный арендовал гараж в Симферополе. При его обыске транспортные полицейские обнаружили и изъяли ещё 890 свёртков с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что в 4-х произвольно отобранных свёртках находится наркотическое средство эфедрон, общей массой более 4 граммов. Остальные 1226 свертков в настоящее время находятся на исследовании, — сообщили в пресс-службе ведомства.