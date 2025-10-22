В Крыму изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: происшествия в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:28 22.10.2025
В ходе отработки оперативной информации полицейские совместно с коллегами из Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым остановили на объездной автодороге Симферополя автомобиль иностранного производства под управлением подозреваемого. При осмотре транспортного средства в нише бардачка были обнаружены и изъяты 7 полимерных пакетов, внутри которых находилось 340 свёртков с кристаллическим веществом коричневого цвета. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный арендовал гараж в Симферополе. При его обыске транспортные полицейские обнаружили и изъяли ещё 890 свёртков с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что в 4-х произвольно отобранных свёртках находится наркотическое средство эфедрон, общей массой более 4 граммов. Остальные 1226 свертков в настоящее время находятся на исследовании, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, злоумышленник хранил наркотики для последующего бесконтактного сбыта.
Следственным отделом Крымского линейного управления МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, по результатам будет дана правовая оценка действиям фигуранта.
источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
