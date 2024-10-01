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В Крыму к 1 ноября должны установить справедливый размер тарифа за содержание общего имущества МКД
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму к 1 ноября должны установить справедливый размер тарифа за содержание общего имущества МКД

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 01.10.2024

Глава Республики Крым  поставил задачу перед Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым проинформировать граждан о критериях справедливого тарифа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, платежи, устанавливаемые управляющими организациями, должны соответствовать объему и качеству проводимых работ.

Вся информация, каким образом и из чего складывается тот или иной тариф, должна быть доступной для населения. Людям необходимо иметь возможность самостоятельно определять уровень работы управляющих организаций, а в случае чего – обращаться с жалобой в жилинспекцию. Соответствующие методические рекомендации, написанные простым понятным языком, нужно опубликовать на сайте реестра многоквартирных домов республики. В целом работа по установлению справедливого размера платы за содержание общего имущества МКД должна завершиться к 1 ноября, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Сергей Аксёнов также поручил в течение месяца провести семинары для сотрудников всех управляющих организаций республики, на которых должны быть изучены лучшие и худшие практики формирования справедливой тарифной политики.

По информации начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Дмитрия Разумовского, в республике статусу МКД соответствует 11 743 дома.

Мы провели выездные встречи с людьми, проанализировали обращения, осмотрели все дома, жители которых не удовлетворены тарифом или работой управляющей организации. Первоначально было выявлено 970 проблемных многоквартирных домов, на сегодняшний день таковых остается 398. До 1 ноября эта работа будет завершена: в зависимости от положения дел либо будет снижен размер платежа, либо увеличено количество оказываемых услуг в рамках действующего тарифа, – пояснил начальник Инспекции по жилищному надзору РК.

Кроме того, Дмитрий Разумовский сообщил, что принято решение о создании общественной жилищной инспекции. «Члены этой инспекции будут иметь официальный статус и наделены определенными правами в отношении органов местного самоуправления. Это активные и грамотные граждане, которые смогут составлять акты осмотра МКД, на который жилинспекция и органы местного самоуправления будут обязаны отреагировать», – добавил главный государственный жилищный инспектор РК, приняв во внимание поручение Главы Крыма сформировать общественный орган для обратной связи с населением в течение месяца.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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