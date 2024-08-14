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В у к газоснабжению подключат 6 тысяч домовладений
Фото: pikist.com

В Крыму к газоснабжению подключат 6 тысяч домовладений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:40 14.08.2024

Более 150 км газопроводов планируется построить в Республике Крым в 2024 году, благодаря чему 6 тыс. домовладений в регионе впервые будут подключены к природному газу. Об этом ТАСС сообщили в министерстве топлива и энергетики региона.

В 2024 году планируется построить 14,2 км межпоселковых и 151,7 км внутрипоселковых газопроводов, осуществить первичный пуск природного газа в населенном пункте и подключить к газоснабжению 6 тыс. домовладений, — говорится в ответе на запрос, подписанном заместителем руководителя регионального Минтопэнерго Олегом Петровым.

Работы по газификации будут проведены в основном в южных и восточных районах Крыма, а также в центре — в Симферопольском районе. В 2024 году на реализацию региональной программы по газификации выделено 2,570 млрд рублей (в 2023 — 2,6 млрд рублей).

Уровень газификации населения Республики Крым составляет 82,5%, остаются не газифицированными 475 населенных пунктов республики. Для завершения газификации населенных пунктов Республики Крым требуется 73,8 млрд рублей.

По данным властей Крыма, уровень газификации в регионе в 2014 году составлял 67%, на начало 2022 года — 78,2%. В 2023 году работы по газификации предусмотрели в восьми населенных пунктах региона. На эти цели выделили свыше 2,6 млрд рублей.

источник: ТАСС

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