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В Крыму, как и на всем юге России, похолодает после 10 ноября
Фото: alexman89, pixabay.com

В Крыму, как и на всем юге России, похолодает после 10 ноября

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:41 07.11.2021

Резкое похолодание сразу на 10 градусов прогнозируется в Крыму и Краснодарском крае со среды, 10 ноября. Дневная температура будет в диапазоне 9-12 градусов тепла, а в ночь на четверг уже будут ночные заморозки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На юге европейской части России прогнозируется похолодание. В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет еще сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов. Будет уже 9-12 градусов днем, — сообщил он.

По словам Вильфанда, ночная температура опустится до одного градуса мороза в ночь на четверг.

Это не коснется Черноморского побережья. Там будет сказываться смягчающее действие моря. Однако дневная температура в том же Сочи понизится — будет 14-17 градусов со среды, — отметил синоптик.

Похолодание примерно на 10 градусов ожидает и Крым со среды.

Скажем, в Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18-21 градус, а со среды — 10-12 дневная температура, ночные температуры — минус один — плюс два градуса в ночь на четверг, — рассказал Вильфанд.

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В Крыму, как и на всем юге России, похолодает после 10 ноября

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