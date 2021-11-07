В Крыму, как и на всем юге России, похолодает после 10 ноября

Резкое похолодание сразу на 10 градусов прогнозируется в Крыму и Краснодарском крае со среды, 10 ноября. Дневная температура будет в диапазоне 9-12 градусов тепла, а в ночь на четверг уже будут ночные заморозки, сообщил
На юге европейской части России прогнозируется похолодание. В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет еще сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов. Будет уже 9-12 градусов днем, — сообщил он.
По словам Вильфанда, ночная температура опустится до одного градуса мороза в ночь на четверг.
Это не коснется Черноморского побережья. Там будет сказываться смягчающее действие моря. Однако дневная температура в том же Сочи понизится — будет 14-17 градусов со среды, — отметил синоптик.
Похолодание примерно на 10 градусов ожидает и Крым со среды.
Скажем, в Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18-21 градус, а со среды — 10-12 дневная температура, ночные температуры — минус один — плюс два градуса в ночь на четверг, — рассказал Вильфанд.
Подробно о погоде на полуострове – на
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..