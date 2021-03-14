В Крыму (как и по всей России) – Дни ГТО. Немного статистики

В свое время каждый третий гражданин Советского Союза в возрасте от 10 до 60 лет сдавал нормативы по программе ГТО (комплекса «Готов к труду и обороне»). Движение возобновилось и за последние семь лет к нему присоединились 14,5 миллиона россиян. Из них – 113 тысяч крымчан. 85 тысяч уже их сдали. Причем почти каждый третий крымчанин (25 847 человек) стал обладателем знака наивысшей пробы — «золотого».

Как сообщили в минспорта РК, в прошлом году были награждены 10 533 жителей Республики. Из них 4 975 – «золотым», 3 314 – «серебряным», 2 244 – «бронзовым» значками.

Самый старший обладатель «золотого» знака – участник боевых действий Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ялты Анатолий Яковлевич Медведь, 1926 года рождения. В феврале Министр Обороны РФ Сергей Шойгу наградил его медалью «Памяти героев Отечества».

Комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта «Демография» мы построили в российских парках и скверах 1128 площадок, — сообщил Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В Крыму с 2016 по 2020 год таких площадок установлено 483. По словам Дмитрия Чернышенко, на достигнутом не остановятся и к 2024 году по всей России добавят еще более 650 площадок. Таким образом планируется вовлечь в здоровый образ жизни не менее 60 миллионов россиян.

Кроме того, во всех регионах России работают 2,6 тысяч центров тестирования ГТО. В Республике Крым любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса в пределах своего муниципального округа.

Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажёрами.

СПРАВКА: По всей России с 11 по 24 марта проводят «Дни ГТО». 11 марта Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» отметил 90-летний юбилей. А 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения Президентом России Владимиром Путиным. В Крыму к «Дням ГТО» запланировано подведение итогов смотра-конкурса на лучшую организацию работы среди муниципальных центров тестирования. Также 21 марта состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц старшего возраста.