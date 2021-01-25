В Крыму, как и по всей стране, возобновляют действие госпрограмм для покупки автомобилей

Более 16 млрд. рублей запланировано выделить на 2021 год для стимулирования спроса в отечественной автомобильной промышленности. По сообщению Минпромторга РФ, средства будут распределены по различным госпрограммам.

Самый серьезный объем средств — 8,7 млрд. рублей выделяется на стимулирование продаж для физических лиц. Программа предполагает скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль. А участие в программах льготного лизинга и льготного автокредитования принимают более 40 крупнейших банков и около 60 лизинговых организаций России.

Выгодным предложением в 2021 году по-прежнему могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые или сдающие свой автомобиль в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in, а также работники государственных медицинских учреждений. В рамках госпрограмм они могут приобрести автомобиль стоимостью до 1,5 млн. рублей.

Одним из главных нововведений является то, что электронный паспорт транспортного средства на автомобиль, выпущенный в 2020 году, должен быть выдан не ранее 1 декабря прошлого года.

В прошлом году наибольшим спросом у клиентов, оформивших автокредит с господдержкой, пользовались автомобили марок: «LADA», «Hyundai» и «KIA», на которые пришлось около 75% всех продаж, — рассказали в одном из крупных крымских банков. — Средняя стоимость транспортного средства, приобретаемого по льготной госпрограмме, составила порядка 985 тысяч рублей.

По информации Минпромторга РФ более 3 млрд. рублей предусмотрено на стимулирования продаж газомоторной техники. Эта программа доступна для всех типов покупателей и имеет для них равные условия. Она предполагает скидку на покупку техники в кредит, лизинг или за наличные средства. Объем скидки — от 105 тысяч до 3,4 млн. рублей. На самые востребованные за последние 5 лет программы льготного автокредитования было выделено более 204 млрд. рублей. Благодаря этой поддержке россияне приобрели более 2,2 млн. автомобилей.

По информации Центра правления регионом РК.