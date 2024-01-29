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В у карьерным ростом сегодня чаще довольны люди без высшего образования
фото: pikist.com

В Крыму карьерным ростом сегодня чаще довольны люди без высшего образования

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 29.01.2024

В прошлом году карьера лучше складывалась у горожан, не имеющих высшего образования. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Развитие карьеры в прошлом году среднестатистический крымчанин оценил в среднем на 5,8 балла по шкале от 1 до 10. Судя по ответам, женщинам удалось достичь большего из запланированного либо они чаще радуются своим успехам: их средняя оценка составляет 6,2 балла против 5,5 балла у мужчин. Выше всего свои успехи в карьерном плане оценивает молодежь до 24 лет: в среднем на 6,4 балла. Для сравнения, у горожан старше 45 лет средний балл — всего лишь 5,5, и среди них больше всего тех, кто оценил карьерную динамику за год на минимальный балл. Удовлетворенность развитием карьеры растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 5,2 балла — у респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей против 6,3 балла у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Респонденты со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза: в среднем 6,7 балла против 5,2 соответственно. Каждый четвертый респондент с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры за год на максимальный балл.

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Время проведения: 19—25 января 2024 года

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