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В Крыму кассовое исполнение по реализации национальных проектов составляет 78%

В Крыму кассовое исполнение по реализации национальных проектов составляет 78%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 11.11.2021

На реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики Крым на 2021 год предусмотрено 15 млрд. 248 млн. рублей. На сегодняшний день кассовое исполнение составило 11 млрд. 944 млн. рублей или 78%. Об этом сообщила руководитель регионального проектного офиса Наталья Писарева.

Она напомнила, что в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» ведутся работы по проведению капитального ремонта в 3 культурно-досуговых учреждениях, а именно Дом культуры в пгт. Партенит, готовность которого достигла 50% и 2 детские школы искусств, расположенные в Керчи и Саках, где готовность составляет по 75%.

В Крыму кассовое исполнение по реализации национальных проектов составляет 78% В Крыму кассовое исполнение по реализации национальных проектов составляет 78%

Отдельно Писарева остановилась на выполнении мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография». В 2021 году идет строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов. Работы на всех объектах ведутся с несущественным отставанием от рабочего графика выполнения работ.

С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму».

В Крыму кассовое исполнение по реализации национальных проектов составляет 78%

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