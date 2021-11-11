В Крыму кассовое исполнение по реализации национальных проектов составляет 78%

На реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики Крым на 2021 год предусмотрено 15 млрд. 248 млн. рублей. На сегодняшний день кассовое исполнение составило 11 млрд. 944 млн. рублей или 78%. Об этом сообщила руководитель регионального проектного офиса Наталья Писарева.

Она напомнила, что в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» ведутся работы по проведению капитального ремонта в 3 культурно-досуговых учреждениях, а именно Дом культуры в пгт. Партенит, готовность которого достигла 50% и 2 детские школы искусств, расположенные в Керчи и Саках, где готовность составляет по 75%.

Отдельно Писарева остановилась на выполнении мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография». В 2021 году идет строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов. Работы на всех объектах ведутся с несущественным отставанием от рабочего графика выполнения работ.

С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» .