В Крыму кассовое освоение по реализации нацпроектов — около 50%

Национальные проекты являются инструментом социально-экономического развития государства, призванным вывести приоритетные отрасли на новый уровень. На конец мая общий процент освоения федеральных средств по всем нацпроектам, реализуемым в Крыму, составил 47%. Это лучший показатель по Южному федеральному округу. Средний процент кассового исполнения по Российской Федерации — 29,5%. Напомним, в текущем году Республика Крым участвует в реализации 13 национальных проектов и 47 региональных проектов с общим объёмом финансирования немного более 16 млрд рублей.

Главным результатом реализации нацпроектов должны стать реальные перемены к лучшему в жизни россиян и крымчан, в частности. Национальные проекты были и остаются для нас всех безусловным приоритетом в работе, основная цель которых – улучшить качество и уровень жизни людей: обеспечить новыми местами в детских садах, школах, чтобы появились новые отделения в учреждениях здравоохранения, дороги были качественными и создавались новые благоустроенные общественные пространства.

Региональный проектный офис Республики Крым изучил динамику реализуемых мероприятий за 5 месяцев 2024 года, направленных для достижения контрольных точек по национальным проектам. Достигнуто выполнение 87 из 142 показателей, а также 55 из 132 результатов.

На текущий момент, 100% кассового освоения федерального бюджета удалось добиться по национальному проекту «Производительность труда». Наиболее успешно осваиваются средства и в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — 74,2%, «Жильё и городская среда» — 60,8% и «Безопасные качественные дороги» — 57,9% от выделенных средств.

Национальные проекты — это приоритетные направления для развития страны. Они помогают улучшить качество жизни и создать возможности для самореализации каждого жителя. Строительство школ с современным оборудованием, поддержка семей с детьми и помощь пенсионерам, доступность медицины и сохранение культуры, развитие предпринимательства и дорожно-транспортной инфраструктуры – все это и многое другое реализуется в рамках национальных проектов.

Региональный проектный офис регулярно публикует на Портале Правительства Республики Крым новостные фоторепортажи по результатам проводимого мониторинга объектов региональных и национальных проектов, размещает ежемесячные аналитические презентации, посвященные достижению целевых показателей национальных проектов.

Постоянно актуализируется онлайн-карта с перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках нацпроектов объектов. Отдельно размещен список общественных территорий, подлежащих благоустройству. Автомобильные дороги, ремонтируемые в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги», можно увидеть на онлайн-карте ремонта дорог.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)