В Крыму кинофестиваль «Человек, познающий мир» начал прием заявок от потенциальных участников

В Крыму начался прием заявок на участие в XII всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир», посвященном укреплению межнационального единства народов Российской Федерации.Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры Республики Крым. Кинопроект пройдет в городах Керчь и Феодосия, а также Ленинском районе республики с 25 по 30 октября 2020 года.

Традиционно в программе фестиваля демонстрируются отечественные игровые и документальные фильмы, отражающие жизнь народов нашей страны. Смотр не случайно проходит в Крыму. Здесь проживают представители 175 национальностей, которым близка и понятна тематика фестиваля. За историю кинофестиваля конкурсантами и членами жюри были режиссер Сергей Мокрицкий, писатель Юрий Поляков, актриса Марина Яковлева, актер Сергей Баталов, драматург Юрий Коротков, документалист Андрей Осипов, киновед Лариса Солоницына, композитор Юрий Потеенко, актриса Елена Санаева, прозаик Людмила Петрушевская, актер Сергей Фетисов и другие деятели культуры, — отмечают в пресс-службе Минкурортов РК.

В конкурсную программу отбираются работы, не идущие в широком прокате и малознакомые аудитории. Это фильмы как известных, так и молодых режиссеров, а также студенческие работы.

По итогам фестиваля будут вручены призы «За лучший художественный полнометражный фильм», «За лучший художественный короткометражный фильм» и «Специальный приз Жюри». В категории «Документальное кино» вручаются призы за 1, 2 и 3 место.

Подать заявку на участие можно здесь до 15 августа текущего года.

Регламент фестиваля опубликован по ссылке .

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым