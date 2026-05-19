В Крыму количество гостевых домов может достичь 1,5 тыс. к лету

Количество гостевых домов на территории Крыма, включенных в федеральный реестр Росаккредитации, может вырасти до 1,5 тыс. к летнему сезону. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на пресс-конференции ТАСС, посвященной готовности российских регионов к летнему турсезону.

Говоря об автомобильном туризме, Ганзий отметил, что 75% гостей прибывают в Крым на автомобильном транспорте. Так, на сегодняшний день на территории региона реализовано 723 объекта придорожного сервиса, в том числе 7 новых на трассе «Таврида». Кроме того, на трассе «Таврида» установлено 30 знаков туристской навигации, а по всей территории Республики Крым — более 700. На территории региона начали работу 23 автокемпинга.

источник: ТАСС

