В Крыму количество гостевых домов может достичь 1,5 тыс. к лету
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:06 19.05.2026

Количество гостевых домов на территории Крыма, включенных в федеральный реестр Росаккредитации, может вырасти до 1,5 тыс. к летнему сезону. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на пресс-конференции ТАСС, посвященной готовности российских регионов к летнему турсезону.

Отдельно остановлюсь на эксперименте по предоставлению услуг в гостевых домах Республики Крым. На сегодняшний день в федеральный реестр уже включены более 1,4 тыс. гостевых домов. Думаю, что к летнему периоду сумма увеличится до 1,5 тыс., но и в перспективе мы видим, что цифра увеличится более чем за 2 тыс. гостевых домов, — сказал он.

Ганзий подчеркнул, что к летнему сезону уже готовы 1 112 средств размещения: 973 отеля, 98 санаториев, 41 детский лагерь.

В этом году в регионе будут работать 360 пляжей.

До 1 июня все пляжи должны уже быть полностью обеспечены всей необходимой инфраструктурой, матросами-спасателями, пунктами медицинскими, — добавил Ганзий.

Министр также сообщил, что в этом году для туристов представлено 488 маршрутов разной направленности, а также 215 достопримечательностей.

Это и аквариумы новые, и дельфинариумы, и новые музеи абсолютно на разный вкус. <…> 674 экскурсовода на сегодняшний день в Республике Крым аттестовано, третий показатель в Российской Федерации, и мы работу продолжаем в этом направлении проводить, в том числе уже и занимаемся мониторингом среди «серых» экскурсоводов, которые у нас работают на объектах, — добавил он.

Говоря об автомобильном туризме, Ганзий отметил, что 75% гостей прибывают в Крым на автомобильном транспорте. Так, на сегодняшний день на территории региона реализовано 723 объекта придорожного сервиса, в том числе 7 новых на трассе «Таврида». Кроме того, на трассе «Таврида» установлено 30 знаков туристской навигации, а по всей территории Республики Крым — более 700. На территории региона начали работу 23 автокемпинга.

источник: ТАСС

