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В Крыму - конкурс для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – 2020»

В Крыму — конкурс для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – 2020»

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:54 14.09.2020

Министерство сельского хозяйства Республики Крым приглашает предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности принять участие в Международном конкурсе качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – 2020». Конкурс проходит на базе Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова, при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Целью конкурса является выявление и продвижение пищевой продукции высокого качества и ее производителей, получение объективной оценки качества и безопасности пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов и региональных брендов, что будет способствовать, как росту доверия к производимой продукции на внутреннем рынке, так и конкурентоспособности российских товаров на международных рынках, — цитирует пресс-служба первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым Дениса Кратюка.

Победители получат награды в Совете Федерации и возможность разместить знак «Гарантия качества» на упаковке, что заметно выделит продукцию среди конкурентов.

Контактные данные для получения подробной информации о конкурсе:

В Крыму - конкурс для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – 2020»

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