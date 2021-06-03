В Крыму кормили краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев Принял участие в очередной подкормке краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов. Подкормка проводится сотрудниками ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» в рамках выполнения Государственного задания на 2021 год. На территории городского округа Алушта (плато Бабуган-яйла) для подкормки черных грифов и белоголовых сипов на специально отведенной площадке выложили 230 килограммов мясных субпродуктов.

Цель таких мероприятий – сохранение объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения на территориях Горного Крыма, и наблюдение за ними. Чёрный гриф и белоголовый сип находятся под охраной Бернской и Боннской конвенций. Оба эти вида занесены в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Крым, — цитирует пресс-служба Правительства РК министра.

Всего на 2021 год запланировано 14 подкормок, для которых будет закуплено около 3 тонн мяса.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя