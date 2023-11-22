В Крыму Косьмо-Дамиановский монастырь пострадал в результате стихийного бедствия

Руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Димитрий Кротков в составе спецотряда МЧС по Республике Крым побывал в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре для изучения ситуации и ликвидации последствий стихии, разбушевавшейся в Крыму. По сообщению отца Димитрия, в настоящее время дорога со стороны Алушты и села Изобильное полностью размыта. Заезд возможен через Ялту и Роман-Кош по верхней дороге, но эти пути были заметены снегом.

Подобное стихийное бедствие монастырь уже претерпел два года назад при сходе селевого потока. В этом году сошёл поток огромной силы, в результате чего серьёзно пострадали монастырские строения. Далее, по оценкам специалистов, потребуется спецтехника для обратной отсыпки. Кроме того, может понадобиться помощь волонтёров для расчистки монастырской территории, — сообщает сайт Крымской митрополии.

В настоящее время жизни и здоровью насельников Косьмо-Дамиановского мужского монастыря ничего не угрожает. Тем не менее монастырю требуется спецтехника и помощь волонтёров для расчистки монастырской территории.

Потоком была промыта на верхней территории монастыря расщелина почти 20 метров шириной и около 7метров глубиной, около купели вымыт большой котлован, подтоплена Царская часовня, снесены все лавки и мостики, принесено много камней, деревьев и валежника. Размыта дорога на расстоянии 4 км от монастыря.

В настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению подъездного пути к монастырю. Ориентировочно в течение двух недель ПРОЕЗД БУДЕТ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕН.

Когда проезд в монастырь откроется, мы сообщим, какая работа нужна, во что должны быть одеты волонтёры, какие инструменты необходимо взять с собой. Может быть, понадобятся и узкие специалисты (сварщики, каменщики, электрики, плотники и т.п.). Также на сайте Симферопольской и Крымской епархии, на сайте монастыря, в социальных группах будет размещена следующая информация: ФИО, телефон и электронный адрес ответственного за поездку и организацию работ, — сообщили в монастыре.