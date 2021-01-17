В Крыму — Крещенские морозы

В начале рабочей недели в тыловой части уходящего циклона на Крым начнет поступать воздух с арктических морей. Осадки ослабеют, но ударят крещенские морозы.

Температура воздуха ночью -11…-16°, на южном побережье -8…-10°; днем -5…-10°, на южном побережье 0…-5°; в горах ночью и днем -11…-15°. Ветер северо-западный 8-13 м/с, в южных и восточных районах 15-20 м/с. На дорогах сохранится гололедица, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .