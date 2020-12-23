В Крыму легализуют гостевые дома и обещают обеспечить их загрузку

Министерство курортов и туризма РК проводит работу по легализации малых средств размещения по нескольким направлениям – на федеральном и региональном уровнях. Об этом сообщает Туристический портал Крыма . Сейчас готовятся изменения в Федеральный закон от 1996 года «Об основах туристской деятельности в РФ». Туда хотят включить понятие «гостевые дома» (как место жительства физлиц, которое может использоваться для временного проживания туристов) и виды разрешённого использования гостевыми домами. При этом в классификатор предлагается внести вид разрешённого использования – «земли для гостевых домов».

Такое предложение, инициированное минкурортов РК, получило поддержку Ростуризма и предварительное согласование Минстроя, Минэкономразвития и МЧС РФ. Кроме того, подключились Санкт-Петербург, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края.

На данный момент совместно с Ростуризмом готовятся изменения в Федеральный закон о туризме. Это повлечёт за собой изменения ещё в целый ряд федеральных законов. В перспективе понятие «гостевой дом» позволит собственникам отдельно стоящих жилых домов иметь регистрацию в этом жилом помещении и вести предпринимательскую деятельность, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В то же время на региональном уровне, в соответствии с поручением главы Крыма, ведётся работа по установлению собственников гостевых домов и легальности их деятельности. Сотрудники минкурортов выявили более 9 тыс. малых объектов размещения на территории Республики. Данные переданы в Госкомрегистр и ФНС для определения собственников этих строений и подтверждения статуса налогоплательщиков. К концу года будут подготовлены сведения о собственниках данных объектов.

Проведена колоссальная совместная работа, уникальная в своём значении для туристической отрасли. Формируется новый сегмент отельного рынка, который станет полноценной частью туристической отрасли — не сезонной подработкой, а круглогодичным бизнесом, предлагающим рабочие места и формирующим вокруг себя целую сферу смежных услуг на совершенно новом уровне, — прокомментировал Волченко.