Два масштабных события — drum`n`buss-спектакль «Пиратская станция» и «Супердискотека 90-х» — состоятся в августе на территории парка «Extreme Крым» в посёлке Оленевка Черноморского района.

«Пиратская станция» – это всегда яркое, незабываемое шоу, масса спецэффектов и невероятная атмосфера вечного движения и ломанного ритма. В этом году шоу пройдет 1 августа, в неизменном месте – парке «Extreme Крым» на мысе Тарханкут. «Супердискотека» пройдет на территории Крыма впервые, 15 августа. Каждый гость будет погружен в атмосферу музыки 90-х, любимых артистов, хитов, которые знают и подпевают миллионы. Подготовка к мероприятиям идёт уже сегодня, но имена звёздных лайн-апов событий пока держатся в секрете. Одно известно точно – список артистов наполнен мировыми музыкальными проектами и резидентами самых успешных лейблов страны, — цитирует организаторов Крыминформ .