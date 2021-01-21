В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе

Ранним утром (в 5:39) оперативному дежурному пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в Коктебеле. В курортном поселке загорелся двухэтажный нежилой дом. Из-за позднего обнаружения огонь успел полностью охватить строение.

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 5 часов. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции. В результате, огнем уничтожен дом на площади 100 кв. метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Еще один крупный пожар случился в час ночи. В селе Коломенское (Советский район) загорелся одноэтажный жилой дом. В течение 25 минут пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 кв. метров. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают эксперты.

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Фото: МЧС РК.