Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе  

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе  

В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:55 21.01.2021

Ранним утром (в 5:39) оперативному дежурному пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в Коктебеле. В курортном поселке загорелся двухэтажный нежилой дом. Из-за позднего обнаружения огонь успел полностью охватить строение.

В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе  

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 5 часов. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции. В результате, огнем уничтожен дом на площади 100 кв. метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе  

Еще один крупный пожар случился в час ночи. В селе Коломенское (Советский район) загорелся одноэтажный жилой дом. В течение 25 минут пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 кв. метров. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают эксперты.

В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе  

Еще  пожарах в Крыму, случившихся 20 января, — ЗДЕСЬ.

В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе  

Фото: МЧС РК.

В Крыму ликвидировали два крупных пожара: в Коктебеле и Советском районе  

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.