В Крыму ликвидировали два магазина — продавали опасные для жизни электронные сигареты

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Алуште во взаимодействии с сотрудниками Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю задержана группа лиц, которые подозреваются в хранении и сбыте товаров, состав которых не отвечает требованиям безопасности.
Предварительно установлено, что 32-летний предприниматель и два его сообщника в возрасте 25 и 26 лет, организовали канал поставки и незаконное распространение в курортном городе крупных партий немаркированных электронных сигарет. Полицейские провели контрольную закупку изделий и направили их на исследование, которое показало, что никотина в них выше показателя, заявленного на упаковке, и достигает отметки опасного уровня для жизни и здоровья потребителей.
Правоохранители провели обыски по местам жительства участников группы и в двух магазинах, принадлежащих бизнесмену. Всего изъято более 55 электронных сигарет, 78 порций снюса, наличные денежные средства в сумме более 140 тысяч рублей, отчётная документация, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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