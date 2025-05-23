Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Крыму ликвидировали два магазина — продавали опасные для жизни электронные сигареты
Новости Республики

В Крыму ликвидировали два магазина — продавали опасные для жизни электронные сигареты

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:30 23.05.2025

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Алуште во взаимодействии с сотрудниками Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю задержана группа лиц, которые подозреваются в хранении и сбыте товаров, состав которых не отвечает требованиям безопасности.

Предварительно установлено, что 32-летний предприниматель и два его сообщника в возрасте 25 и 26 лет, организовали канал поставки и незаконное распространение в курортном городе крупных партий немаркированных электронных сигарет. Полицейские провели контрольную закупку изделий и направили их на исследование, которое показало, что никотина в них выше показателя, заявленного на упаковке, и достигает отметки опасного уровня для жизни и здоровья потребителей.

Узнайте больше:  В Севастополе мужчина "увёл" с банковского счёта своей знакомой 180 тысяч рублей

Правоохранители провели обыски по местам жительства участников группы и в двух магазинах, принадлежащих бизнесмену. Всего изъято более 55 электронных сигарет, 78 порций снюса, наличные денежные средства в сумме более 140 тысяч рублей, отчётная документация, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МВД России в Крыму

МВД России в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x