В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников

Сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По указанию украинских кураторов мужчины прибыли в Крым, снимали квартиры и устанавливали там специальное оборудование. В задачи злоумышленников входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нем сим-карт различных операторов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств, постоянная смена квартир. За это каждый должен был получать 100 долларов ежедневно.

Мужчины задержаны, изъяты компьютерная техника, средства связи, функционирующие портовые SIM-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт различных операторов связи. Причиненный гражданам ущерб составил более 1,4 миллиона рублей, – отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой»). Фигуранты находятся под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В «интернет-магазине» мужчина хотел купить портативную электростанцию.

источник: РИА Новости Крым

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